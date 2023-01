Minder woningen verkocht, met name populariteit nieuwbouw tanende

Het aantal nieuwbouwwoningen dat van juli tot en met september werd verkocht ligt een derde lager dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds het begin van de meting in 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van eigen cijfers en die van het Kadaster en het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook het aantal verkochte bestaande woningen daalde.

In totaal werden ruim 5000 nieuwbouwkoopwoningen verkocht in het derde kwartaal van vorig jaar. Een jaar eerder waren dat er nog zo’n 8000. Tegelijkertijd steeg de prijs van een nieuwe woning in een jaar tijd met gemiddeld 13,7 procent tot bijna 474.000 euro. Dat is wel minder dan in het tweede kwartaal van 2022, toen de gemiddelde prijs voor het eerst boven een half miljoen uitkwam.

Daarnaast werden 6,4 procent minder bestaande woningen verkocht in het derde kwartaal, in totaal ruim 50.000. Van april tot en met juni bedroeg die daling nog 10,2 procent. De prijs van een bestaande woning steeg in een jaar tijd met gemiddeld 11,9 procent, waarbij het CBS een afvlakking ziet. Zo steeg de prijs in het tweede kwartaal van vorig jaar nog met 18,4 procent op jaarbasis.

In de Europese Unie zijn er elf landen waar de prijzen van koopwoningen harder stijgen dan in Nederland. De grootste stijgingen waren volgens het CBS te zien in Estland (24,2 procent), Hongarije (21 procent) en Litouwen (19,3 procent). Alleen in Denemarken werden woningen goedkoper.