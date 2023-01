Poetin: economie Rusland waarschijnlijk 2,5 procent gekrompen

De economie van Rusland is in 2022 waarschijnlijk met 2,5 procent gekrompen. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin. Volgens de president deed de economie het daarmee beter dan de meeste kenners hadden verwacht. De economie van Rusland wordt geraakt door de westerse sancties tegen het land, waaronder op de export van fossiele brandstoffen. Ook hebben veel westerse bedrijven Rusland verlaten.

Poetin had een economische bijeenkomst met verschillende topfunctionarissen waaronder de minister van FinanciĆ«n en het hoofd van de centrale bank. “De actuele dynamiek viel beter uit dan veel experts hadden verwacht. Sommige experts in ons land, om maar niet te praten van buitenlandse, hadden wel een neergang van 10 tot 15 of zelfs 20 procent voorspeld”, zei Poetin.

Moskou heeft erkend dat er economische moeilijkheden zijn, maar stelt ook dat de economie weerbaar is. Volgens het Kremlin hebben de sancties meer schade aan de westerse economie aangericht dan aan de Russische door de hoge inflatie en energieprijzen.