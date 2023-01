Russische boete voor Apple om eigen betalingssysteem

Apple heeft in Rusland een boete gekregen omdat app-ontwikkelaars verplicht zijn het eigen betalingssysteem van de iPhonemaker te gebruiken. Volgens de Russische mededingingswaakhond maakt Apple daarmee misbruik van zijn dominante marktpositie.

Overigens heeft Apple zich na de Russische inval in Oekraïne al teruggetrokken uit Rusland. In de App Store in het land kunnen geen nieuwe apps meer worden aangeschaft en Russische ontwikkelaars kunnen ook niet elders hun apps aanbieden. De Russische toezichthouder zegt de overtreding al eerder vastgesteld te hebben.

De boete voor Apple bedraag 1,2 miljard roebel. Omgerekend is dat zo’n 16 miljoen euro. Apple moet de boete binnen twee maanden betalen. Het Amerikaanse techconcern ligt ook in eigen land en in Europa onder vuur vanwege de voorwaarden van de App Store. Het gaat om het verplichte gebruik van Apples eigen betalingssysteem, maar ook van de commissie van maximaal 30 procent die Apple vraagt over de aankoop van apps en abonnementen.

Verder presenteerde Apple dinsdag nieuwe MacBook Pro-laptops en Mac Mini-desktops. De nieuwe modellen zijn voorzien van nieuwe versies van zelf ontwikkelde chips die sneller en zuiniger moeten zijn dan de vorige generatie. Met de aankondiging is Apple weer een stapje verder in zijn voornemen om van de chips van Intel af te stappen. De Mac Mini is na de update van de lijn niet meer met Intel-chips te krijgen.