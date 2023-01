CBS: psychische overbelasting meest voorkomende ‘arbeidsongeval’

Psychische overbelasting wordt door één op de vijf werknemers aangeduid als het meest recente ‘arbeidsongeval’ waardoor zij minstens een dag niet naar hun werk gingen. Onder die overbelasting vallen bijvoorbeeld intimidatie en stress. Daarmee is het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de “belangrijkste oorzaak” voor arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg in 2021, het jaar waarover het CBS de meest recente cijfers heeft gepubliceerd.

Van werknemers die als gevolg van psychische overbelasting thuis bleven, was de grootste groep werkzaam in de sector zorg en welzijn. Verzuim als gevolg van psychische klachten staat al langer in de aandacht. Zo riep Arbo Unie werkgevers eerder op alert te blijven op klachten van personeel. Volgens de arbodienstverlener leidt de schaarste op de arbeidsmarkt tot werkdruk op werknemers. Zij moeten namelijk met minder mensen al het werk voor elkaar krijgen.

Bij de overige ongevallen op de werkvloer stond verzuim door uitglijden, struikelen of een andere val bovenaan, meldt het CBS. Ook fysieke overbelasting werd door personeel genoemd als oorzaak voor verzuim, bijvoorbeeld omdat een werknemer te zwaar had getild of een verkeerde beweging had gemaakt.

In totaal hebben ongeveer 196.000 werknemers in 2021 een ongeval gehad op hun werk. Zo’n 100.000 medewerkers bleven als gevolg daarvan minimaal één dag thuis. De sector waarin de meeste arbeidsongevallen plaatsvonden, met verzuim van minimaal één dag tot gevolg, was volgens het CBS transport en logistiek. Op de tweede plaats staat de technische sector, gevolgd door de agrarische sector. De minste bedrijfsongevallen vonden plaats binnen de ICT.

Volgens het CBS hangen de bedrijfsongevallen veelal samen met de werkomgeving. Personeel in bepaalde sectoren hebben namelijk te maken met fysiek zwaar werk, met een groter risico op ongevallen tot gevolg.