Netbeheerder waarschuwt Fransen voor risico op stroomuitval

In Frankrijk bestaat nog altijd een “middelhoog” risico op onderbrekingen van de stroomvoorziening, meldde de nationale beheerder van het elektriciteitsnet RTE. Die instantie waarschuwde de afgelopen winter al voor stroomuitval vanwege langer dan gepland onderhoud aan kernreactoren en de Europese energiecrisis, maar in december leek het grootste gevaar afgewend.

Frankrijk verkoopt de komende dagen geen elektriciteit aan het buitenland, meldde RTE verder. De hoeveelheid beschikbare elektriciteit voor Fransen hangt de komende dagen ook af van stakingen van werknemers tegen de geplande pensioenhervormingen. Twee reactoren die onverwachts in onderhoud moesten zouden binnenkort namelijk weer in bedrijf kunnen, maar mogelijke acties door medewerkers van energiebedrijven kunnen die planning overhoop halen.

De Franse overheid riep inwoners van het land al op om een speciale app van de nationale netbeheerder te downloaden die waarschuwt als het risico op stroomuitval groter wordt. Zo’n situatie zou kunnen voorkomen bij een piek in de vraag naar elektriciteit als er te weinig aanbod is. Omdat in Frankrijk relatief veel mensen elektrische verwarming gebruiken, zorgt winterkou doorgaans voor een sterke stijging in de vraag naar elektriciteit.

Dankzij zijn kerncentrales exporteert Frankrijk doorgaans meer elektriciteit naar buurlanden dan het land importeert, maar door de onderhoudsproblemen is dat precies andersom. Onlangs werd bekend dat Zweden in 2022 de positie van grootste exporteur van elektriciteit had overgenomen van Frankrijk.