Nikkei flink omhoog na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omhoog en was daarmee een positieve uitschieter op de Aziatische markten. Beleggers verwelkomden het besluit van de Bank of Japan (BoJ) om de rente nog altijd ongewijzigd te laten op min 0,1 procent. De Japanse centrale bank houdt daarmee vast aan het beleid om de economie verder te stimuleren. De BoJ is de enige van de grote centrale banken in de wereld die de rente nog niet heeft verhoogd. Dat komt vooral doordat de inflatie in het land minder hoog is dan in andere grote economie├źn.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,5 procent hoger. De Japanse yen daalde in waarde na het rentebesluit. Eind vorig jaar zorgde gouverneur Haruhiko Kuroda van de centrale bank nog voor enige paniek op de aandelenmarkten door meer ruimte te geven voor hogere rentes op staatsobligaties. Die stap werd gezien als een mogelijke aanzet tot een renteverhoging waardoor de marktrentes opliepen en ook de yen in waarde steeg.

De BoJ verhoogde wel zijn inflatieverwachting voor het boekjaar 2022 naar 3 procent, van een eerdere voorspelling van 2,9 procent. De centrale bank verwacht echter dat de inflatie in 2023 zal afnemen tot 1,6 procent en dus weer onder de doelstelling van 2 procent zal uitkomen. De centrale bankiers zien dan ook geen aanleiding om de rente te verhogen en de inflatie te bestrijden.

De grote Japanse exportbedrijven profiteerden van de goedkopere yen en behoorden tot de sterkste stijgers in Tokio. De autofabrikanten Toyota, Honda en Nissan, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, stegen tot bijna 3 procent. De banken, die juist baat zouden hebben gehad van een hogere rente, gingen omlaag. Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial en Sumitomo Mitsui Financial zakten tot ruim 1 procent.

Elders in de Aziatische regio bleven de koersuitslagen beperkt na de verliesbeurt op Wall Street. De beurs in Shanghai won 0,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De Chinese gamebedrijven stonden in de belangstelling nadat de autoriteiten in het land licenties verleenden aan 88 nieuwe games. NetEase en Tencent stegen daardoor bijna 5 procent en ruim 1 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,1 procent.