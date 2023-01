Randstad: flexibiliteit bij werk belangrijk ondanks onzekerheid

Flexibiliteit bij arbeidsomstandigheden blijft belangrijk voor werknemers ondanks de zorgen over de economie. Dat meldt uitzender Randstad op basis van een groot onderzoek. Volgens dat onderzoek zegt 61 procent van de werknemers geen baan te accepteren als ze denken dat het werk een negatieve impact heeft op de werk-privébalans.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 35.000 werknemers in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Daaruit kwam naar voren dat 52 procent zich zorgen maakt over de gevolgen van de economische onzekerheid voor hun baanveiligheid. Ruim een derde (37 procent) is bezorgd hun baan te verliezen.

Maar werknemers blijven tegelijkertijd waarde hechten aan de ontwikkelingen uit de coronapandemie, zoals meer flexibel en thuis werken en meer aandacht voor balans tussen werk en privé. Een derde zegt zelfs liever werkloos te zijn dan ontevreden te zijn in een baan en 42 procent geeft aan dat ze zouden stoppen met hun werk als de werkgever geen gehoor zou geven aan verzoeken voor betere arbeidsomstandigheden.

Wel zorgt de sterk gestegen inflatie ervoor dat werknemers kijken naar extra bronnen van inkomsten. Zo heeft een kwart besloten om te zoeken naar een tweede baan en iets minder dan een kwart wil meer uren gaan werken in de huidige functie. Een vijfde overweegt ontslag te nemen om zo een beter betaalde baan te zoeken.