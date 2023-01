Zorgen over economie en rente nemen toe op Wall Street

Amerikaanse beleggers maken zich meer zorgen over de economie van hun land, na het verschijnen van nieuwe gegevens over de industrie en de winkelverkopen. Ook reageerde de markt woensdag op uitlatingen van twee bestuurders van de Federal Reserve, die aangaven dat de rente ondanks de zwakkere economie toch echt verder omhoog zal moeten. Daardoor zijn de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street met verliezen gesloten.

Beleggers verwerkten een stroom aan macro-economische cijfers. Zo bleek dat de Amerikaanse winkelverkopen in december zijn gedaald. Daarnaast vielen de producentenprijzen in de VS vorige maand lager uit dan een maand eerder. Ook werd bekendgemaakt dat de industriƫle productie in de laatste maand van 2022 is gezakt. Allemaal tekenen die zouden kunnen wijzen op een recessie.

Aanvankelijk leek de markt wel positief te reageren. De cijfers zouden namelijk ook een reden kunnen zijn voor de Amerikaanse centrale bank om zijn agressieve rentebeleid wat te laten varen. Maar gaandeweg de sessie zakten de beursgraadmeters toch in het rood. De Fed-bazen van St. Louis en Cleveland lieten weten dat de Fed voorlopig nog niet kan stoppen met het opvoeren van de rente.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,8 procent in de min op 33.296,96 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent tot 3928,86 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent omlaag tot 10.957,01 punten. Verder lieten ook de olieprijzen een daling zien, terwijl de euro iets aan waarde inleverde ten opzichte van de dollar.

Microsoft wist de aandacht op zich gericht door de aankondiging van een grote reorganisatie. Het techconcern schrapt wereldwijd 10.000 banen omdat consumenten hun hand meer op de knip houden nu het slechter gaat met de economie. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van het hele personeelsbestand. Beleggers schrokken evenwel niet van de aankondiging. Een dag eerder waren er al mediaberichten dat er een grote ontslagronde aan zat te komen. Het aandeel leverde in lijn met de algehele stemming op Wall Street een kleine 2 procent in.

Bank of America verloor verder ruim 2 procent. Het financiƫle concern heeft leidinggevenden opgedragen om vanwege het veranderende economische tij voorlopig geen nieuwe mensen meer aan te nemen, behalve als het gaat om hele belangrijke posities. Moderna steeg wel meer dan 3 procent. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, verklaarde dat het vaccin tegen het RS-virus de ziekte bij volwassenen kan voorkomen. Het RS-virus is een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid.