ECB-president Lagarde: inflatie nog steeds veel te hoog

De inflatie in de eurozone is nog steeds “veel te hoog”, ondanks de recente afzwakking van de prijsstijgingen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Om de hoge inflatie aan te pakken, heeft de ECB de rente al meermaals verhoogd.

Volgens Lagarde moet de ECB vasthouden aan de koers bij het bestrijden van de inflatie. “Het is onze ambitie bij de ECB om de inflatie binnen niet al te lange tijd naar de doelstelling van 2 procent te brengen.” Lagarde zei dat de centrale bank alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om dat resultaat te bereiken.

De ECB heeft de rente nu vier keer verhoogd. In totaal gingen de rentetarieven met 2,5 procentpunt omhoog. Er wordt verwacht dat in februari de rente met 0,5 procentpunt wordt opgevoerd. De inflatie in de eurozone bedroeg in december 9,2 procent op jaarbasis. In oktober piekte de inflatie op 10,6 procent.

De president van de Franse centrale bank Fran├žois Villeroy de Galhau zei woensdag nog dat de ECB de rente volgende maand met een half procentpunt moet verhogen. Ook Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei dat een dergelijke rentestap nodig is.