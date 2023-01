Schoenenmerk Dr. Martens verkoopt minder door warm winterweer

Schoenenmerk Dr. Martens heeft last van het relatief warme weer deze winter. Mede daardoor verkoopt de Britse producent minder van zijn bekende zwarte, hoge schoenen met dikke zolen. Dr. Martens waarschuwt dat de winst daardoor fors lager uitvalt.

Het ook in Nederland populaire Dr. Martens kampt verder met problemen bij zijn nieuwe distributiecentrum in het Amerikaanse Los Angeles. Daar werden veel meer schoenen geleverd dan verwacht, waardoor de hele operatie is vastgelopen. Nu heeft de fabrikant moeite om het aantal schoenen te leveren waar verkopers om vragen.

Dr. Martens neemt maatregelen om met de lagere inkomsten om te gaan. Zo stelt het Britse bedrijf minder schoenen beschikbaar voor met name Europese onlineverkopers. Daardoor hebben liefhebbers van het merk hier minder keuze, terwijl de omzet van Dr. Martens verder wordt geraakt. Ook heeft de producent last van de hoge inflatie, waardoor consumenten minder te besteden hebben terwijl de eigen kosten oplopen.

Het bedrijf verwacht dat de winst winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen in het gebroken boekjaar, dat loopt tot eind maart, omgerekend minimaal 18 miljoen euro lager uitkomt. Dan zou er nog een kleine 300 miljoen euro overblijven. Ook voor het komende jaar is Dr. Martens niet optimistisch, mede door de onzekere economische situatie en de aanhoudende problemen in zijn distributiecentra.