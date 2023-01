Europese gasprijs veert op door koud winterweer

De Europese gasprijs is weer behoorlijk gestegen sinds eerder deze week nog het laagste prijsniveau in meer dan een jaar werd bereikt. Dat komt door het koude winterweer, waardoor mensen meer moeten stoken. Handelaren op de gasmarkt houden ook de situatie in Aziƫ nauwlettend in de gaten, want als de vraag naar gas daar opeens flink toeneemt kan dat de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa onder druk zetten.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs klom de prijs per megawattuur vrijdag met zo’n 10 procent tot meer dan 67 euro. Een paar dagen geleden lag de prijs nog onder de 55 euro. Daarmee zijn we nog wel ver verwijderd van de piek van afgelopen jaar. Toen Rusland afgelopen zomer de gaskraan grotendeels dichtdraaide, steeg de gasprijs tot bijna 350 euro per megawattuur.

Het zachte weer eerder deze winter heeft er voor gezorgd dat de gasvoorraden goed gevuld bleven, waardoor sommige politici al suggereerden dat de ergste energiecrisis in Europa voorbij zou zijn. Maar deskundigen van de Amerikaans bank JPMorgan Chase wijzen erop dat er nog een spannende tijd aankomt. “Hoewel de vooruitzichten zeker zijn verbeterd, verwachten we nog steeds volatiliteit van de gasprijs in de komende maanden.”