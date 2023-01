Google-moeder Alphabet schrapt wereldwijd 12.000 banen

Alphabet, het moederbedrijf van techconcern Google, schrapt wereldwijd zo’n 12.000 banen. Dat schrijft topman Sundar Pichai in een e-mail aan het personeel. Het aantal staat gelijk aan ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Alphabet meldde het afgelopen najaar last te hebben van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

Het banenverlies treft alle onderdelen van het Amerikaanse bedrijf. In de memo zegt Pichai “volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die hier naartoe hebben geleid”. Hij spreekt van een moeilijk besluit na twee jaar van sterke groei van het personeelsbestand. Maar de economische realiteit is inmiddels veranderd, aldus Pichai in de brief. “Dit zijn belangrijke momenten om onze focus aan te scherpen, onze kostenbasis te herontwerpen en ons talent en kapitaal naar de hoogste prioriteiten te dirigeren.”

Alphabet had eerder al gezegd kosten te willen besparen vanwege de afzwakkende economie. Er zijn inmiddels meerdere ingrepen gedaan in het kostenbestand en het concern was al bezig met het aantrekken van minder nieuwe mensen. Pichai zei wel vertrouwen te hebben in de grote mogelijkheden voor Alphabet in de toekomst.

In november schreef de activistische belegger TCI Fund Management in een open brief aan het Californische bedrijf dat er “agressieve actie” ondernomen moet worden om de kosten omlaag te krijgen. Volgens TCI heeft het bedrijf te veel werknemers en zijn de kosten per werknemer te hoog. TCI vindt dat er in de afgelopen jaren te veel nieuwe werknemers bij Alphabet zijn aangenomen. De investeerder sprak van “excessieve groei” van het personeelsbestand.

Met de forse ingreep in het personeelsbestand volgt Alphabet het voorbeeld van andere grote Amerikaanse techbedrijven. Zo maakte softwareconcern Microsoft donderdag nog bekend 10.000 banen te schrappen, bij webwinkel Amazon verdwijnen meer dan 18.000 arbeidsplaatsen. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zet het mes in ongeveer 11.000 banen. Bij Twitter is onder leiding van Elon Musk al meer dan de helft van het personeel weggestuurd.

Werknemers van Alphabet in de Verenigde Staten zijn al op de hoogte gesteld van hun ontslag. Voor werknemers elders in de wereld duurt dit proces langer vanwege lokale wetten en regelgeving, aldus het bedrijf. Google Nederland kon niet direct commentaar geven op het nieuws en zei mogelijk later op de dag met een reactie te komen.