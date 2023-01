Siemens Energy verwacht verlies door problemen windturbines

Het Duitse energiebedrijf Siemens Energy verwacht dit boekjaar opnieuw een verlies te lijden. Dat komt vooral door de aanhoudende problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter Siemens Gamesa. Dat bedrijf kampt met toeleveringsproblemen, kwaliteitsproblemen van zijn eigen producten, stijgende grondstofkosten en een toenemende regeldruk voor de installatie van windturbines op land.

Siemens Energy waarschuwde bij de publicatie van de voorlopige resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 dat het nettoverlies dit jaar rond het niveau van vorig jaar zal uitkomen. In het boekjaar 2022 leed het bedrijf een verlies van 647 miljoen euro. Het concern zou daarmee voor het vierde jaar op rij in de rode cijfers belanden.

Siemens Gamesa verklaarde dat het in het eerste kwartaal een voorlopig verlies voor rente en belastingen van ongeveer 760 miljoen euro heeft geleden. De turbinemaker kreeg onder meer een klap van 472 miljoen euro doordat er bij een evaluatie van de geïnstalleerde windturbines tekortkomingen werden ontdekt die resulteerden in hoger dan verwachte garantie- en onderhoudskosten.

Siemens Energy nam afgelopen jaar de volledige controle over bij het Spaanse dochterbedrijf en heeft inmiddels een belang van 93 procent in handen. Vorig jaar verving Siemens Gamesa ook zijn topman na een reeks winstwaarschuwingen.

De verbeteringen die Siemens Energy zelf ziet bij zijn activiteiten op het gebied van gas, netwerktechnologie- en industrietransformatie werden volgens het bedrijf meer dan teniet gedaan door de aanhoudende problemen bij Siemens Gamesa. Siemens Energy haalde zelf eerder deze maand nog een contract van 4 miljard euro binnen om offshore windparken in de Noordzee aan te sluiten op het elektriciteitsnet van het Duitse vasteland.