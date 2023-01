Onderzoek: meer vrouwen aan top grootste bedrijven Duitsland

De top van de veertig grootste in Duitsland beursgenoteerde bedrijven bestaat voor bijna 23 procent uit vrouwen. Dat is een stijging van bijna 4 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden. Slechts vier bedrijven hebben nog altijd geen vrouwen in de raden van bestuur, meldt adviesbureau Russell Reynolds op basis van onderzoek.

Volgens dat adviesbureau werden met name vrouwen aangesteld die al werkzaam waren bij de desbetreffende bedrijven. Bij twee ondernemingen bestaat het bestuur inmiddels voor de helft uit vrouwen. Ook de posities waarin zij terechtkomen zijn van grotere betekenis, aldus Russell Reynolds.

De stijging van het aantal vrouwen komt volgens het adviesbureau door de invoering van een nieuwe wet. Daarmee verplicht de Duitse overheid beursgenoteerde bedrijven om een vrouw in het bestuur te benoemen: minimaal één in besturen van drie of meer bestuursleden. Die regel lijkt nu zijn vruchten af te werpen, aldus Russell Reynolds.