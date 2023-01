Krant: Brazilië en Argentinië willen gemeenschappelijke munt

Brazilië en Argentinië willen een gemeenschappelijke munt om onderlinge handel aan te jagen en de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen. De twee grootste economieën van Zuid-Amerika zullen het plan komende dagen bespreken tijdens een top in Buenos Aires en zullen andere Latijns-Amerikaanse landen uitnodigen om mee te doen, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Volgens ingewijden wil Brazilië de munt ‘sur’ noemen, wat ‘zuid’ betekent. Deze zou in eerste instantie dan parallel moeten bestaan naast de Braziliaanse real en de Argentijnse peso. De FT haalt ook de Argentijnse economieminister Sergio Massa aan. Hij benadrukt “geen valse verwachtingen” te willen wekken. “Het is de eerste stap op een lange weg die Latijns-Amerika moet afleggen.” Massa merkt daarbij op dat het Europa 35 jaar kostte om de euro te creëren.

Volgens Massa zullen Brazilië en Argentinië ter voorbereiding ook nog heel veel moeten uitzoeken, “van begrotingskwesties tot de omvang van de economie en de rol van centrale banken”. Politici uit beide landen hebben het idee van een gemeenschappelijke munt in 2019 ook al eens besproken, maar destijds stuitte het voorstel op verzet van de centrale bank van Brazilië.

Nu beide landen worden bestuurd door linkse presidenten, is er mogelijk meer politieke steun. Maar dat zal de zorgen van deskundigen over het voorstel waarschijnlijk niet wegnemen. Voor Brazilië is het namelijk best riskant om zijn economie in een muntunie te koppelen aan het al jaren economisch instabiele Argentinië. Sinds een bankroet in 2020 is Argentinië grotendeels afgesneden van de internationale schuldmarkten en het land is nog altijd tientallen miljarden dollars verschuldigd aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het land eerder te hulp schoot.

Mocht er een muntunie komen die heel Latijns-Amerika omvat, dan zou deze volgens een schatting door FT ongeveer goed zijn 5 procent van de wereldeconomie. De eurozone, de grootste muntunie ter wereld, neemt ongeveer 14 procent van de wereldeconomie in. Er zijn meer groepen landen die een munt delen. Zo gebruiken verschillende landen in Afrika de CFA-frank en in het Caribisch gebied heeft een groepje eilanden en eilandstaten de Oost-Caribische dollar.