Europese consumenten deze maand weer wat positiever

Europese consumenten hebben deze maand opnieuw iets meer vertrouwen in de economie. Dat stelt de Europese Commissie op basis van voorlopige cijfers. Toch ging het vertrouwen niet zo ver omhoog als economen in doorsnee hadden gedacht.

In september was het consumentenvertrouwen in de eurozone op zijn laagste stand, waarna het steeds iets beter ging. Dat hangt samen met dalende energieprijzen en minder hard stijgende inflatie. Toch werd er nog lang gedacht dat Europa in een recessie zou belanden, maar die periode van krimp lijkt nu erg beperkt te blijven en sommige eurolanden ontkomen mogelijk helemaal aan een recessie.

Dat goede economische nieuws zorgde dus wel voor een verbetering van de stemming. Over bijvoorbeeld de toekomstige economische situatie en de prijsontwikkeling in de toekomst werden Europese consumenten positiever. Maar over hun huidige financiƫle situatie, vermogen om te sparen en hun toekomstige financiƫle situatie werden ze somberder.