Meer dan 600.000 caravans en campers in Nederland

Voor het eerst is de grens van in totaal meer dan 600.000 campers en caravans in Nederland gepasseerd, meldt de KCI, de Nederlandse vereniging voor de Kampeer- en Caravan Industrie. “Het bewijs dat kamperen nog altijd heel populair is in ons land”, zegt Leo Diepemaat, voorzitter van de branchevereniging.

De verkoop van caravans en campers in Nederland daalde vorig jaar wel flink, mede als gevolg van een tekort aan onderdelen. Volgens de KCI werden er afgelopen jaar 7,2 procent minder caravans verkocht. De verkopen van campers ging met bijna 29 procent omlaag. “Afgelopen jaar was een onrustig jaar. Niet alleen de autobranche kampt met leveringsproblemen, maar ook als kampeerbranche hebben we te maken met een tekort aan onderdelen”, aldus Diepemaat.

Dat komt omdat aan het begin van de coronaperiode veel fabrieken van toeleveranciers werden stilgelegd als gevolg van overheidsmaatregelen. Die misgelopen productie is volgens de KCI nog steeds niet ingelopen. Ook heeft de kampeerbranche flink last van de voortdurende oorlog in Oekraïne. Veel onderdelen zoals kabelbomen voor campers komen uit dat land, maar de productie ligt nagenoeg stil.

Door de boycot van producten uit Rusland is er ook een tekort aan andere onderdelen die in caravans en campers worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om bevestigingsmateriaal en hout voor lattenbodems. “Daardoor zijn de levertijden van met name campers flink opgelopen”, stelt de brancheorganisatie.