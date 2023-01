Minister: India straks goed voor kwart productie Apple

Apple is van plan zijn productie in India verder te verhogen. Dat zei de Indiase minister van Handel. Volgens hem wil Apple dat op termijn een kwart van zijn productie uit India komt, van de huidige 5 tot 7 procent. Het Amerikaanse techconcern is bezig zijn productie uit China te verplaatsen.

De handelsminister zei niet wanneer die doelstelling van 25 procent behaald zou moeten worden. Apple is sinds 2017 bezig met assemblage van iPhones in India. Die worden in het land onder meer geassembleerd door het Taiwanese bedrijf Foxconn. Dit bedrijf zou plannen hebben om het personeelsbestand voor zijn iPhone-fabriek in het zuiden van India binnen twee jaar te verviervoudigen.

De Indiase minister voor IT en elektronica schreef maandag op Twitter dat de waarde van de export van Apple-smartphones uit India in december is gestegen naar 1 miljard dollar.