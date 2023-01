Schiphol houdt weer banenmarkt voor werven personeel

Schiphol houdt zaterdag 4 februari weer een banenmarkt om extra personeel te werven. De luchthaven heeft namelijk extra personeel nodig om te voorkomen dat er lange rijen ontstaan omdat bijvoorbeeld de beveiliging de reizigersdrukte niet aankan.

Op het evenement zijn ruim veertig werkgevers aanwezig om in gesprek te gaan over de openstaande vacatures. Naast beveiligers is er ook veel vraag naar ander operationeel personeel. Zo wordt er ook gezocht naar extra mensen in de bagageafhandeling, logistiek, schoonmaak en horeca. Iedereen die kan en wil werken is volgens Schiphol welkom, “inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”.

Schiphol meldde vorige week nog dat de limiet op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken na maart komt te vervallen. Het maximumaantal reizigers gold sinds juli vorig jaar. Het werd ingesteld omdat er personeelstekorten waren bij de beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal.

Inmiddels verwacht Schiphol al wel genoeg beveiligers te kunnen werven om problemen zoals vorig jaar te voorkomen. Verder dan de meivakantie wilde Schiphol vorige week alleen nog niet kijken. De overleggen over de zomervakantie beginnen wel al snel. Interim-topman Ruud Sondag van Schiphol heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat het lukt om voor de zomermaanden nog extra personeel te vinden.