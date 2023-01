Begrotingstekort Verenigd Koninkrijk opgelopen

Het begrotingstekort in het Verenigd Koninkrijk is vorige maand opgelopen tot recordhoogte. De overheidsfinanciën kwamen verder onder druk te staan door de kosten van maatregelen om huishoudens en bedrijven te beschermen tegen de hoge energierekeningen. Ook is de regering veel meer geld kwijt aan het betalen van rente over haar schulden.

Het begrotingstekort bedraagt nu 27,4 miljard pond (ruim 31 miljard euro). Dat is bijna een verdrievoudiging vergeleken met een jaar eerder, maakte het Britse statistiekbureau bekend. Toen bedroeg het tekort nog 10,7 miljard pond. Het tekort is veel groter dan waar economen vanuit gingen.

Het Verenigd Koninkrijk kampt al tijden met grote economische problemen en komt naar verwachting dit jaar in een recessie terecht. Daardoor zullen de belastinginkomsten verder afnemen en de tekorten nog verder toenemen. Ook kampt het land al tijden met een golf landelijke stakingen, waaronder die bij de spoorwegen en ziekenhuizen. Die gaat volgende maand verder met een grote ambtenarenstaking. Zij eisen hogere lonen vanwege de torenhoge inflatie.