Britse postbedrijf Royal Mail hervat postverkeer na cyberaanval

Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft de bezorging van internationale brieven- en pakketpost hervat, zo meldt het bedrijf op Twitter. Door een cyberaanval lagen de systemen voor het internationale postverkeer sinds 11 januari plat.

Het is niet duidelijk of het “cyberincident”, zoals Royal Mail het noemt, is verholpen. In een persbericht zegt het postbedrijf dat het “alternatieve oplossingen en systemen” gebruikt om internationale post te kunnen verzenden. Royal Mail kon de internationale post die naar het Verenigd Koninkrijk werd verzonden wel normaal verwerken. Ook het binnenlandse postverkeer was niet verstoord.

Volgens de BBC was de cyberaanval het werk van Russische criminelen. Er zou losgeld zijn gevraagd om de systemen weer vrij te geven. Hoewel er geen concrete bedragen zijn genoemd, verwachtte de omroep dat het om miljoenen zou gaan.

Royal Mail valt onder de zogeheten kritieke nationale infrastructuur in Engeland en is volgens de BBC van cruciaal belang voor de Britse economie. Een ingewijde zei eerder tegen de omroep dat de aanval is uitgevoerd met zogenoemde gijzelsoftware, die Lockbit heet. Die software zou het systeem hebben platgelegd dat gebruikt wordt om zendingen naar het buitenland te versturen.