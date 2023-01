EU overweegt prijsplafond van 100 dollar per vat Russische diesel

De ambassadeurs van de 27 EU-landen spreken vrijdag in Brussel over een prijsplafond voor de import van Russische olieproducten als diesel en stookolie. De Europese Commissie stelt een maximumprijs voor van 100 dollar (92 euro) per vat premium Russische olieproducten zoals diesel en 45 dollar (41 euro) per vat voor ‘mindere’ producten zoals stookolie.

De sanctiemaatregel vanwege de oorlog in Oekraïne zou op 5 februari moeten ingaan. Dat is afgesproken met de G7-landen, een bondgenootschap van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De nieuwe maatregel volgt op een prijsplafond van 60 dollar (55 euro) per vat ruwe olie dat de 27 EU-landen en de G7 op 5 december instelden. Daarmee willen ze de Russische inkomsten uit de export van olie terugdringen zonder de olievoorziening wereldwijd te verstoren.

Voor beide sanctiemaatregelen geldt dat westerse verzekeringsmaatschappijen en rederijen is verboden ladingen Russische ruwe olie en olieproducten te verzekeren of te vervoeren, tenzij ze aan of onder het vastgestelde prijsplafond zijn gekocht. Westerse verzekeraars en reders hebben een belangrijke rol in deze handel.