Nederland en VS bespreken vrijdag deal over ASML-chips voor China

Nederlandse en Amerikaanse functionarissen komen vrijdag in Washington bijeen om mogelijke nieuwe controles op de export van apparatuur voor de productie van halfgeleiders naar China te bespreken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen, die ook zeiden dat een deal tussen de twee landen mogelijk vrijdag al wordt aangekondigd.

Washington wil dat er minder chips en apparatuur om halfgeleiders te maken naar China gaan. Zo willen de Verenigde Staten voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken. Maar het heeft de belangrijkste bondgenoten, met name Nederland en Japan, er nog niet van overtuigd om dergelijke beperkingen in te voeren. Nederland is de thuisbasis van ASML, dat als toonaangevende chipmachineproducent van cruciaal belang is voor het maken van halfgeleiders.

Tot nu toe heeft ASML alleen aan de Amerikaanse wensen voldaan door zijn EUV-chipmachines, de allernieuwste en geavanceerdste machines om de modernste chips mee te fabriceren, niet aan China te leveren. Topman Peter Wennink gaf onlangs aan dat ASML daar met grote investeringen elders geen grote gevolgen van ondervindt.

Maar de VS willen dat ook de oudere DUV-machines niet meer naar China mogen. Dat zou wel grote gevolgen hebben voor ASML dat nog een flink deel van zijn omzet uit het Aziatische land haalt. Tot nu toe wil de Nederlandse regering nog niet mee met de plannen van Washington, maar een compromis is in de maak – mogelijk vrijdag al in Washington.