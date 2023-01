Rechter: strenge eisen aan benzine voor West-Afrika mogen blijven

Nederland hoeft zijn strengere eisen aan de kwaliteit van brandstof die naar West-Afrika gaat niet aan te passen. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald na een klacht van twee tankopslagbedrijven die actief zijn in Amsterdam. Zij stelden in een kort geding dat de regels van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om de export van vieze brandstoffen tegen te gaan ineffectief waren, terwijl ze ook nadelig waren voor hun concurrentiepositie. De rechter ging daar niet in mee.

De ILT stelt tegenwoordig strengere eisen aan brandstoffen die in Nederland worden geproduceerd en vervolgens naar lagelonenlanden, en dan met name die in West-Afrika, gaan. Zo mogen brandstoffen maximaal 0,005 procent zwavel bevatten en mag in benzine maximaal 1 procent benzeen zitten, om te voorkomen dat de Nederlandse export grote schade toebrengt aan de volksgezondheid en het milieu in andere delen van de wereld.

De in Amsterdam actieve opslagbedrijven voor brandstoffen Zenith en Exolum klaagden dat ze hierdoor een oneerlijk nadeel ondervonden ten opzichte van bijvoorbeeld Antwerpse concurrenten. In België of op Europees niveau gelden namelijk niet dezelfde regels. Het gevaar bestaat dan dat andere landen export van vieze brandstoffen overnemen van Nederland.

Maar de rechter vindt die redenering niet overtuigend. Daarbij speelt mee dat sinds de invoering van die strengere regels niet is gebleken dat oliebedrijven hun brandstofproductie massaal weghalen uit Nederland. Daarnaast zijn enkele grote producenten van brandstoffen begonnen met de export van schonere benzine of diesel naar West-Afrika vanuit Nederland, dat volgens de ILT het grootste exportland van kwalitatief laagwaardige brandstoffen naar die regio is.

De ILT is blij met de uitspraak. “Dit betekent dat er veel minder vieze brandstoffen vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen kunnen worden geëxporteerd. De gevolgen daarvan zien we al in ons toezicht, de kwaliteit van de geëxporteerde brandstoffen is door de invoering van deze regel al aanzienlijk verbeterd. Maar we zijn er nog lang niet en daarom is het goed dat de rechter de ILT vandaag in het gelijk heeft gesteld en de beleidsregel gehandhaafd kan worden”, reageert directeur voor Opsporing en Toezicht Karin Visser.