In Verenigde Staten dreigt prijzenoorlog elektrische auto’s

In de Verenigde Staten lijkt een prijzenoorlog op te doemen onder fabrikanten van elektrische auto’s. Onlangs gooide het Amerikaanse Tesla zijn prijzen op de thuismarkt tot 20 procent omlaag om de vraag aan te wakkeren. Concurrent Ford volgt dat voorbeeld nu, met een gemiddelde prijsverlaging van 4500 dollar voor zijn elektrische Mustang Mach-E.

Of Ford zijn prijzen in Europa ook gaat terugschroeven is vooralsnog niet bekend. Tesla deed dat wereldwijd, ook in Nederland. Elon Musk, de topman van het bedrijf, erkende vorig jaar al dat de prijzen “beschamend hoog” waren geworden en de vraag zouden kunnen schaden. Door de prijzen terug te schroeven is de vraag volgens hem in de afgelopen weken fors toegenomen. Mensen die vóór de verlaging een Tesla hebben gekocht zijn hier echter niet blij mee. Zij zien de waarde van hun auto op de tweedehandsmarkt harder dalen.

Ford gaf al voor de prijsverlaging aan dat zijn elektrisch aangedreven Mustang onrendabel is. Het concern hoopt de verslechterde winstmarge echter te compenseren door de productie dit jaar met meer dan twee derde op te voeren.

De prijzen van de verschillende uitvoeringen van de Mach-E gaan tot 8 procent omlaag. Ook optionele accu’s met een hogere actieradius worden goedkoper, ongeveer 19 procent.

“Ford heeft zojuist de prijzen van zijn Mustang verlaagd als reactie op de prijsverlaging van Tesla. Een miniprijzenoorlog staat op het punt te beginnen”, stelt een marktkenner van effectenkantoor Wedbush Securities.

De goedkoopste Mach-E kost in de Verenigde Staten nu 45.995 dollar (42.588 euro). In Nederland is de vanafprijs voor deze auto 58.100 euro. Zijn rechtstreekse concurrent, de Tesla Y, kost in ons land nu vanaf 46.990 euro.

“Onze concurrenten passen ook hun prijzen aan. Als we concurrerend willen blijven moeten wij daarop reageren”, zegt Marin Gjaja, een directeur bij de elektrische tak van Ford in de VS. Door de prijsverlagingen in de VS komt de elektrische Ford net als een aantal modellen van Tesla in aanmerking voor het belastingvoordeel van 7500 dollar voor elektrische voertuigen in het land.