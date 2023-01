Veel meer valse eurobriefjes ontdekt, vooral slechte kwaliteit

In Nederland zijn het afgelopen jaar veel meer neppe eurobiljetten ontdekt dan een jaar eerder. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) komt dat bijna volledig door slechte vervalsingen van 100 en 200 eurobiljetten. Met biljetten van 50 euro, die internationaal gezien het vaakst worden vervalst, wordt in Nederland de afgelopen jaren juist steeds minder vaak gefraudeerd.

In totaal werden in Nederland afgelopen jaar 38.200 valse eurobiljetten ingenomen, een toename van 47 procent. Wereldwijd waren dat er 376.000 (plus 8 procent). Volgens DNB is de kans op het ontdekken van een vervalsing klein, met een totaalaantal van 29 miljard eurobiljetten in omloop.

Het aantal vervalsingen lag in coronajaren 2020 en 2021 in Nederland veel lager dan de jaren ervoor, op zo’n 26.000. Mensen gingen minder op pad en ook werd betalen met contant geld minder gebruikelijk om het risico op een besmetting te verkleinen. Afgelopen jaar was het aantal vervalsingen bijna terug op het niveau van 2019, toen er een kleine 39.000 vervalsingen werden ontdekt.

DNB spreekt van een vervalsing van zeer lage kwaliteit als er maar weinig van de echtheidskenmerken van een origineel biljet zijn geprobeerd na te maken. De fraude kan in deze gevallen makkelijk worden ontdekt. De afgelopen jaren zijn de vervalste biljetten steeds vaker van deze slechte kwaliteit. In 2022 waren deze goed voor twee derde van alle vervalsingen.