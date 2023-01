Economie eurozone groeit ook in vierde kwartaal

De economie in de eurozone is ook in het vierde kwartaal nog gegroeid, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De groei is wel verder afgenomen ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2022 toen de economie nog stevig vooruitging door de heropening van de economie na de coronabeperkingen. De hoge inflatie en de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank om die geldontwaarding te beperken, remmen inmiddels de economische groei af.

In het vierde kwartaal was de economie van de eurozone 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie groeide de economie met 1,8 procent. In het eurogebied was er ook nog groei ten opzichte van het derde kwartaal, maar in de hele EU was sprake van een stagnatie op kwartaalbasis.

In het derde kwartaal bedroeg de groei in de eurozone nog 2,3 procent. In de eerste twee kwartalen van 2022 was nog sprake van een groei van meer dan 5 en ruim 4 procent.

Over het hele jaar groeide de economie van de eurozone met 3,5 procent en die van de EU met 3,6 procent.