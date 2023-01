Greenpeace voert actie op transportschip met boorplatform Shell

Activisten van Greenpeace hebben volgens de milieuorganisatie uit protest een schip beklommen dat een boorplatform van Shell vervoert. Het transportschip White Marlin is van de Nederlandse maritiem dienstverlener Boskalis. Volgens Greenpeace is het vier activisten gelukt om er op de Atlantische Oceaan, in de buurt van de Canarische Eilanden, met touwen op te klimmen.

De activisten komen uit Argentiniƫ, Turkije, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Twee anderen slaagden er niet in om aan boord te komen van de White Marlin. Het schip vervoert een groot platform dat voor olie- en gaswinning kan worden gebruikt, het 34.000 ton zware Shell Penguins FPSO. Een FPSO is een drijvend productieplatform. Boskalis meldde begin december dat het schip met het platform erop was vertrokken vanuit het Chinese Qingdao. Het is op weg naar Noorse wateren.

De boodschap van Greenpeace bij het protest op zee luidt: “Stop met boren. Begin met betalen.” De organisatie vindt dat Shell moet stoppen met de winning van fossiele brandstoffen, omdat die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en moet betalen voor de gevolgen van die opwarming.

De actie komt twee dagen voor de presentatie van de jaarcijfers over 2022 van Shell.

Een woordvoerder van Shell zegt dat de actie van Greenpeace tot ernstige zorgen over veiligheid leidt omdat mensen een varend schip in ruwe weersomstandigheden beklimmen. Het bedrijf zegt het recht van meningsuiting voor iedereen te respecteren, maar dat dit wel veilig voor actievoerders zelf en anderen moet gebeuren.

Daarnaast stelt Shell dat projecten als Penguins van groot belang zijn om het Verenigd Koninkrijk van olie en gas te voorzien. Volgens het bedrijf is het namelijk kostbaarder om energie van elders uit de wereld te importeren en gaat daar ook meer uitstoot mee gepaard. Lokale productie van olie en gas is volgens Shell van vitaal belang voor de Britse energiezekerheid.