KPN groeit, maar kampt met concurrentie bij breedbandinternet

Telecombedrijf KPN is in het slotkwartaal van 2022 opnieuw gegroeid. Zo steeg de omzet voor het derde kwartaal op rij bij de zakelijke tak, maar ook bij glasvezel en mobiele abonnementen voor consumenten werd meer afgezet. Toch heeft KPN vooral bij die glasvezeltak veel last van concurrentie, van onder meer T-Mobile en VodafoneZiggo. Per saldo verdwenen er klanten bij het onderdeel.

De uitrol van glasvezel gaat wel gestaag door. Afgelopen jaar werden 348.000 huishoudens toegevoegd aan het gebied dat glasvezel van KPN kan afnemen. Als het samenwerkingsverband Glaspoort wordt meegeteld gaat het zelfs om 544.000 huishoudens en daarmee is bijna de helft van Nederland gedekt door KPN en Glaspoort.

De totale omzet steeg in heel 2022 met 1,4 procent tot 5,3 miljard euro. Onder de streep blijft daar 766 miljoen euro van over. Dat is een forse daling ten opzichte van 2021 toen er nog een winst van haast 1,3 miljard euro de boeken in ging. In dat jaar verkocht KPN een deel van zijn glasvezelprojecten aan Glaspoort, wat een eenmalige extra bate opleverde. Zonder die meevaller was de winst vorig jaar 101 miljoen euro hoger dan een jaar eerder.

KPN verwacht ook dit jaar weer verder te groeien. Het bedrijf kan de gestegen kosten van bijvoorbeeld energie en personeel doorberekenen in zijn producten. Topman Joost Farwerck denkt dat zijn bedrijf genoeg maatregelen heeft genomen om weerwerk te bieden aan “een uitdagend macro-economisch klimaat”. KPN verhoogt daarom het dividend en gaat voor 300 miljoen euro eigen aandelen inkopen.