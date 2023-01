Meer betalende gebruikers voor Spotify in het vierde kwartaal

Muziekstreamingdienst Spotify zag het aantal betalende gebruikers in het vierde kwartaal voor het eerst toenemen tot meer dan 200 miljoen. Ook het totaal aantal maandelijkse gebruikers nam verder toe. Spotify, dat veel geld uitgeeft om nieuwe luisteraars te trekken op de snelgroeiende markten voor podcasts en luisterboeken, leed wel weer een verlies in het laatste kwartaal van 2022.

Het aantal betalende gebruikers nam in de verslagperiode toe met 14 procent tot 205 miljoen. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. In totaal luisterden 489 miljoen mensen maandelijks naar Spotify, een vijfde meer dan een jaar eerder. De kwartaalomzet steeg met 18 procent op jaarbasis tot bijna 3,2 miljard euro. Dat was in lijn met de verwachting van door Bloomberg gepolste analisten. Het kwartaalverlies bedroeg 231 miljoen euro, tegen een verlies van 228 miljoen euro in het derde kwartaal.

Spotify worstelt met de vraag hoe het bedrijf winstgevend kan worden, aangezien ongeveer 70 procent van de omzet naar muzieklabels gaat in de vorm van royalty’s. Een manier om dat te doen is via advertenties.

In het vierde kwartaal wist Spotify 14 procent meer inkomsten te halen uit advertenties ondanks dat veel adverteerders terughoudend zijn met hun uitgaven vanwege de verslechterde economische omstandigheden. De brutomarge liet ten opzichte van het derde kwartaal dan ook een lichte verbetering zien.

Om de winstmarge te verhogen zou Spotify ook nog de prijzen kunnen verhogen. Concurrenten als Apple Music en Amazon Music hebben dat in de afgelopen maanden al gedaan. Topman Daniel Ek zei eerder al onderzoek te doen naar een eventuele prijsverhoging en die te bespreken met de muzieklabels.

Om de kosten te verlagen kondigde Spotify onlangs aan zo’n zeshonderd van de circa 9800 banen te schrappen. Daarmee volgde Spotify de massaontslagen bij andere techbedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms.