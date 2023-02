Dit zijn de 4 voordelen van een zakelijke rekening voor je eenmanszaak

Heb je een eenmanszaak? Dan ben je volgens de Nederlandse wet niet verplicht om een zakelijke rekening te openen. Toch zien we dat veel ondernemers met een eenmanszaak er wel voor kiezen om een bedrijfsrekening te openen. Banken willen namelijk niet hebben dat je zakelijk geld ontvangt op een privérekening. Vaak staat hierover wel iets in de voorwaarden van de bank waarbij je een privérekening hebt lopen. Twijfel je toch nog? Wij zetten hier de vier voordelen van een zakelijke rekening voor je eenmanszaak op een rijtje.

1. Helpt je om geldstromen te scheiden

Banken controleren steekproefsgewijs of privérekeningen niet zakelijk gebruikt worden. Daarom besluit je het er misschien op te gokken. Je hoeft in dat geval geen nieuw rekening te openen, maar zakelijk geld en privégeld lopen door elkaar. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien geen probleem, maar dat wordt het wel als je met de administratie aan de slag gaat. Je moet dan namelijk uitpluizen welke betalingen zakelijk en welke privé zijn. Als er veel transacties plaatsvinden, kun je hier een flinke kluif aan hebben. Een zakelijke rekening openen verhelpt dit probleem. Je gebruikt deze rekening immers alleen om zakelijk geld op te ontvangen en bedrijfsgerelateerde betalingen mee te doen, waardoor je minder tijd kwijt bent aan de administratie.

2. Draagt bij aan de professionele uitstraling van je bedrijf

Als ondernemer wil je uiteraard professioneel overkomen. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Wat veel ondernemers niet weten is dat een zakelijke rekening kan bijdragen aan de professionele uitstraling van je bedrijf. Dit komt doordat zo’n rekening op naam van jouw bedrijf staat. Maakt een klant geld over naar deze rekening of boek je zelf geld over naar een persoon of bedrijf? Dan komt de bedrijfsnaam op het bankafschrift te staan in plaats van een persoonsnaam. Dit komt niet alleen professioneler over, maar je verkleint bovendien de kans op onduidelijkheid. Een betaling aan een bedrijf kunnen mensen vaak nog wel herleiden, maar dit is niet altijd het geval als er een onbekende persoonsnaam op het bankafschrift staat.

3. Keuze uit verschillende pakketten

Sommige zzp’ers denken dat zakelijk bankieren alleen interessant is voor grote(re) bedrijven, maar dat is niet het geval. Ook voor een eenmanszaak biedt zo’n rekening namelijk uitkomst. Je hoeft niet bang te zijn dat je onnodig veel kosten maakt, want banken bieden meestal verschillende pakketten aan. Hierdoor is er voor ieder bedrijf wel een geschikte zakelijke rekening te vinden. Als zzp’er kun je bijvoorbeeld kiezen voor het minst uitgebreide pakket. Voor een paar euro per maand krijg je dan vaak de beschikking over één zakelijke rekening en betaalpas.

4. Boekhouden kost je minder tijd

Een vierde voordeel van een zakelijke rekening is dat je minder tijd kwijt bent aan boekhouden. Dit komt allereerst doordat je één rekening gebruikt voor alle bij- en afschrijvingen van je bedrijf. Je kunt een bedrijfsrekening bovendien koppelen aan een boekhoudprogramma. Alle transacties worden dan automatisch ingelezen, waardoor je ze niet langer handmatig in hoef te voeren. Wil je jouw zakelijke rekening aan een boekhoudprogramma koppelen? Houd hier dan bij het kiezen van een pakket al rekening mee. Niet ieder pakket bevat namelijk een boekhoudkoppeling.