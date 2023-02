Meer nieuwe personenauto’s verkocht in januari dankzij chips

Afgelopen maand zijn meer nieuwe personenauto’s verkocht dan een jaar geleden. Volgens cijfers van brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en dataspecialist RDC werden in januari 2023 6,5 procent meer nieuwe auto’s verkocht dan in januari 2022. Computerchips en andere onderdelen zijn iets beter beschikbaar dan in de afgelopen maanden en dat zorgt ervoor dat ook de levering van nieuwe auto’s meer op gang komt.

In totaal zijn in januari 32.845 nieuwe personenauto’s verkocht, een jaar eerder stond de teller op 30.848. In december vorig jaar daalde de autoverkoop nog met 3,2 procent. De brancheorganisaties zien dat er nog steeds leveringsproblemen zijn met computerchips en andere onderdelen, maar autodealers en fabrikanten geven aan dat leveringen steeds beter op gang komen en er veel bestellingen van nieuwe auto’s binnenkomen.

Kopers kochten het vaakst een Volkswagen, 4086 keer werd dit merk verkocht. Ook auto’s van Toyota, Skoda, Kia en Peugeot waren populair. Het meest verkochte model was de Volkswagen T-Roc. Deze auto is in januari 870 keer verkocht.

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat in heel 2023 340.000 nieuwe auto’s verkocht gaan worden.