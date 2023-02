Greenpeace voert actie bij hoofdkantoor Shell in London

Klimaatactivisten van Greenpeace voeren donderdag actie bij het hoofdkantoor van Shell in Londen over de recordwinst die het olie- en gasbedrijf donderdag bekendmaakte. Volgens de demonstranten profiteert Shell met zijn miljardenwinst van “klimaatverwoesting en menselijk lijden”.

De activisten hadden een nagemaakt prijsbord van een benzinestation bij zich, waarop de recordwinst van meer dan 42 miljard dollar over 2022 werd getoond. Daarop stond ook een vraagteken bij het bedrag dat het bedrijf zou moeten betalen voor schade door klimaatverandering. De demonstranten roepen Shell op zijn verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor schade die het bedrijf volgens Greenpeace wereldwijd aanricht.

“Terwijl Shell zijn miljarden telt, moeten mensen in de wereld de schade opmaken van recorddroogtes, hittegolven en overstromingen die de oliegigant veroorzaakt. Dat is de grimmige realiteit van klimaatverandering waar we een einde aan moeten maken”, aldus een activist van Greenpeace. De organisatie voerde deze week ook actie op een vrachtschip dat een boorplatform van Shell vervoert. De boodschap van Greenpeace bij protesten luidt: “Stop met boren. Begin met betalen.”

Mark van Baal van de activistische aandeelhouder Follow This die zich hard maakt voor beter klimaatbeleid in de oliesector, zegt dat hooguit 14 procent van de winst van Shell naar duurzame investeringen gaat. “Shell kan niet beweren in transitie te zijn zolang de investeringen in fossiele brandstoffen de investeringen in duurzame energiebronnen overschaduwen”, aldus Van Baal.

Shell heeft zelf een doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn en wil de eigen uitstoot sneller gaan verlagen.