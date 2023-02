Shell en ING komen met cijfers op Amsterdamse beurs

Shell en ING komen donderdag met cijfers over het vierde kwartaal en heel 2022 naar buiten. Bij olie- en gasconcern Shell is vorig jaar mogelijk een recordwinst geboekt dankzij de hoge olie- en brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne. Bij de ING wordt onder meer gekeken hoe de bank heeft geprofiteerd van de hogere rente en of de bank meer geld apart heeft gezet voor eventuele verliezen op leningen door de afzwakkende economie.

Bij Shell piekte in het tweede kwartaal van vorig jaar de nettowinst op 18 miljard dollar. In het derde kwartaal viel de winst lager uit omdat toen de olieprijzen alweer waren afgezwakt. Toen bedroeg het resultaat 6,7 miljard dollar. De cijferpublicatie van Shell is de eerste onder leiding van de nieuwe topman Wael Sawan. Hij volgde begin dit jaar Ben van Beurden op als bestuursvoorzitter van het Britse bedrijf.

De Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil maakte woensdag nog bekend dat over heel 2022 een recordwinst van 56 miljard dollar werd geboekt. Dat leidde tot kritiek van de Amerikaanse regering die stelt dat oliebedrijven woekerwinsten behalen over de rug van de consument en dat ze te weinig doen om de prijzen aan de pomp te verlagen. Ook in Europa is er kritiek op oliebedrijven omdat ze zouden profiteren van de oorlog in Oekraïne.

De ING had jarenlang last van de lage rente, maar vorig jaar ging de rente weer omhoog. Daardoor wordt het voor banken makkelijker om hogere winstmarges te behalen op het verstrekken van kredieten. Wel merkt de ING dat de vraag naar leningen wat onder druk staat nu de economie afzwakt. Door de zwakkere economie en hoge energiekosten kunnen klanten ook in de problemen komen met het aflossen van leningen. ING heeft een aparte tak voor probleemleningen, de afdeling bijzonder beheer.

In november maakte ING nog bekend zijn aandeelhouders te belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. De nettowinst van de bank ging in het derde kwartaal van vorig jaar op jaarbasis wel met ruim een kwart omlaag tot 979 miljoen euro, maar dat kwam volgens ING-topman Steven van Rijswijk door eenmalige posten.