Windmolens op land leverden recordhoeveelheid stroom in januari

Windmolens op land hebben in januari een recordhoeveelheid stroom geleverd. In totaal namen ze 18 procent van de totale vraag naar elektriciteit voor hun rekening, becijfert energieopwek.nl, dat de duurzame energievoorziening continu monitort. Dat is genoeg stroom om alle huishoudens in Nederland te voorzien.

Het gros van de elektriciteit wordt gebruikt door bedrijven. Van alle stroom die in januari werd gebruikt, kwam 10,3 procent van windmolens op zee. Zonnepanelen voorzagen ondanks het vrij grauwe winterweer toch nog in 4 procent van de vraag. Doordat het aantal panelen de afgelopen jaren sterk is gegroeid, overtrof de productie van deze januarimaand die van de zomer van 2017, aldus energieopwek.nl. De website hoort bij het Nationaal Klimaat Platform, dat is opgericht om de verduurzaming van Nederland verder te helpen.

In totaal lag de productie van stroom uit hernieuwbare bron 20 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Hernieuwbare bronnen leverden in januari 42 procent van alle stroom. Naast wind en zon was 9,4 procent afkomstig uit biomassa.

De cijfers gaan uitsluitend over de stroomproductie. Voor warmte en transport is ook veel energie nodig en die is vaak nog afkomstig uit fossiele bron, zoals aardgas en olie.