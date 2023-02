Krant: toezichthouder VS overweegt concurrentiezaak tegen Amazon

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC overweegt een rechtszaak tegen Amazon om oneerlijke concurrentie, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen. Mogelijk betekent dit dat er een grote boete dreigt voor het webwinkelconcern. De zakenkrant weet alleen nog niet op welke praktijk bij Amazon de zaak zich precies richt.

De commissie zou in de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar onder meer hoe het bedrijf externe verkopers op Amazon behandelt en of het zijn eigen producten op het verkoopplatform voorrang geeft boven die van concurrerende verkopers. Amazon, de grootse onlinewinkel in de Verenigde Staten, heeft meermaals verklaard dat alle kopers gelijk en eerlijk worden behandeld.

Het is volgens de bronnen niet bekend wanneer de zaak tegen het techbedrijf wordt ingediend. The Wall Street Journal schrijft dat bepaalde gesprekken met Amazon nog moeten plaatsvinden. Mede daardoor is het nog niet zeker of de zaak wordt doorgezet. Zowel Amazon als de FTC hebben niet op de berichtgeving van de krant gereageerd.

Amazon en andere grote techbedrijven liggen vanwege hun dominante marktpositie onder een vergrootglas, zowel in de VS als in de Europese Unie. Eind vorig jaar ontliep Amazon in Europa nog een mogelijke miljardenboete. Het bedrijf beloofde de Europese concurrentieregels beter na te leven, door bijvoorbeeld geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren en sommige verkopers niet langer voor te trekken.