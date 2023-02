Techbedrijven dalen in Hongkong na cijfers Apple en Alphabet

De Chinese techbedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers verwerkten de tegenvallende resultaten van iPhonemaker Apple en Google-moederbedrijf Alphabet. Ook vielen de vooruitzichten van het grote Amerikaanse tech- en webwinkelconcern Amazon tegen. Beleggers besloten daarop wat winst te nemen op hun techaandelen die sinds het begin van het jaar hard zijn gestegen.

In Mumbai noteerde de hoofdindex licht hoger ondanks de aanhoudende koersval van de aandelen van het Indiase conglomeraat Adani Enterprises. De bedrijven van miljardair Gautam Adani hebben al zo’n 120 miljard dollar aan beurswaarde zien verdampen door beschuldigingen van het Amerikaanse investeringsfonds Hindenburg Research, dat Adani beticht van gesjoemel met omzetcijfers en koersmanipulatie. Dat is meer dan de helft van de beurswaarde van voor het kritische rapport van Hindenburg, dat vorige week naar buiten werd gebracht.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba zakte 2,9 procent in Hongkong en maaltijdbezorger Meituan verloor 2,6 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent hield het verlies beperkt tot 0,1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,7 procent kwijt. John Lee, de leider van Hongkong, liet weten dat de grens tussen de stad en het Chinese vasteland vanaf maandag 6 februari weer volledig opengaat. Alle coronamaatregelen, zoals dagelijkse quota van het aantal reizigers en coronatesten worden daarbij afgeschaft. Ook de grenzen met gokparadijs Macau gaan volledig open.

De beurs in Shanghai zakte 1,1 procent ondanks positief nieuws over de dienstensector. Volgens marktonderzoekers Caixin en S&P Global liet de bedrijvigheid in de dienstensector in januari voor het eerst in vijf maanden weer groei zien. Het vertrouwen van bedrijven in de sector nam daarbij toe tot het hoogste niveau sinds februari 2021.

In Japan nam de activiteit in de dienstensector vorige maand ook verder toe. De Nikkei in Tokio sloot mede daardoor 0,4 procent hoger. Sony steeg 5,7 procent. Het elektronicaconcern verhoogde zijn winstverwachting dankzij sterke resultaten van de gamedivisie van het bedrijf. Ook luchtvaartmaatschappij ANA werd positiever over de jaarwinst en klom 1,7 procent. Concurrent Japan Airlines verlaagde daarentegen zijn winstverwachting en verloor 3,5 procent. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.