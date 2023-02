Australië en China voeren eerste handelsgesprekken sinds 2019

De ministers van Handel van Australië en China hebben voor het eerst sinds 2019 gesprekken gevoerd over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. De gesprekken vormen volgens de Australische regering een nieuwe belangrijke stap in de stabilisatie van de diplomatieke banden met China.

De Australische minister van Handel Don Farrell en zijn Chinese ambtgenoot Wang Wentao spraken maandag meer dan 90 minuten met elkaar tijdens een virtuele bijeenkomst. Beide partijen kwamen overeen om de gesprekken voort te zetten met als doel ervoor te zorgen dat de handel tussen de landen weer volledig wordt hervat. Tijdens de vergadering accepteerde Farrell ook een uitnodiging om in de nabije toekomst Beijing te bezoeken voor verdere besprekingen.

Farrell zei eerder al dat hij het gesprek met Wang zou gebruiken om de huidige sancties tegen de Australische export van producten als wijn, gerst en kreeften te bespreken. Tijdens het gesprek gaf Wang aan dat China bereid is de communicatie op het gebied van handel en economische zaken met Australië weer op te starten. De Chinese handelsminister noemde het gesprek verder een belangrijke stap om de economische en handelsbetrekkingen weer op de rails te krijgen.

Beijing legde Australië in 2020 handelssancties op naar aanleiding van een oproep van de toenmalige premier Scott Morrison voor een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. De betrekkingen tussen Canberra en Beijing zijn sinds de verkiezing van de centrumlinkse regering in Australië in mei vorig jaar echter gestaag verbeterd.

Afgelopen november ontmoette de Australische premier Anthony Albanese al de Chinese leider Xi Jinping tijdens de G20-top in Bali. Ook zijn er gesprekken geweest tussen de topfunctionarissen op het gebied van defensie en buitenlandse zaken. Daarnaast zouden Chinese bedrijven de invoer van steenkool uit Australië hebben hervat.