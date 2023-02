Nikkei stijgt in lagere regio, Nissan en Mitsubishi in kopgroep

Nissan en Mitsubishi behoorden maandag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers kochten de aandelen van de twee Japanse autofabrikanten voorafgaand aan de persbijeenkomst waarop de details van de herziening van de samenwerking met de Franse partner Renault bekend worden gemaakt. Nissan dikte 2 procent aan en de kleinere partner Mitsubishi steeg dik 7 procent.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, in Tokio sloot mede daardoor 0,7 procent hoger en was daarmee een positieve uitschieter in de Aziatische regio. Een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de grote exportbedrijven. Zo klom Toyota, dat veel auto’s verkoopt in het buitenland, ruim 1 procent dankzij de goedkopere yen.

De Japanse munt stond onder druk na het sterke Amerikaanse banenrapport, dat de Federal Reserve meer ruimte geeft om de rente te blijven verhogen als dat nodig is. Daarnaast meldde zakenkrant Nikkei dat de Japanse overheid vice-gouverneur Masayoshi Amamiya heeft benaderd als mogelijke opvolger van centralebankbaas Haruhiko Kuroda. Dat zorgde voor speculatie dat het huidige stimuleringsbeleid van de Bank of Japan zal worden voortgezet. De Japanse centrale bank heeft als enige van de grote centrale banken de rente niet verhoogd in de strijd tegen de inflatie.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1,9 procent. Vooral de Chinese techbedrijven stonden onder druk door de vrees voor hogere rentetarieven in de VS. De beurs in Shanghai verloor 0,8 procent mede door de oplopende politieke spanningen tussen China en de VS. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Amerikanen om de vermeende spionageballon neer te halen de relatie tussen de twee landen “ernstig beschadigd”. De Kospi in Seoul daalde 1,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.

In Mumbai gingen de meeste van de tien bedrijven die tot het Indiase conglomeraat Adani behoren opnieuw omlaag. De bedrijven van miljardair Gautam Adani hebben al meer dan de helft van hun beurswaarde zien verdampen door beschuldigingen van het Amerikaanse investeringsfonds Hindenburg Research, dat Adani beticht van gesjoemel met omzetcijfers en koersmanipulatie. Daarnaast meldde persbureau Bloomberg afgelopen weekeinde dat Adani de verkoop van obligaties heeft opgeschort. Vorige week ging een uitgifte van aandelen door Adani, waarmee het bedrijf geld wilde ophalen, al niet door. Ook heeft kredietbeoordelaar S&P de vooruitzichten voor twee bedrijven van de Adani-groep verlaagd.