Vliegtuigfabrikant Boeing schrapt 2000 kantoorbanen

Boeing schrapt ongeveer 2000 kantoorbanen. Het gaat vooral om functies in personeelsmanagement en op financiƫle afdelingen, bevestigt de vliegtuigfabrikant na een bericht van Seattle Times. Een deel van de taken besteedt het concern uit aan Tata Consulting Services in India.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de reorganisatie zijn voor werknemers in Nederland, waar Boeing onder andere zijn Europese afdeling heeft gevestigd. In Nederland heeft het bedrijf 400 werknemers, meldt het Amerikaanse bedrijf op zijn website. Een woordvoerder was niet direct bereikbaar voor vragen over de gevolgen voor Nederland.

Boeing, dat ruim 140.000 werknemers heeft, is niet alleen bezig banen te schrappen. Vorige maand sprak het bedrijf de verwachting uit 10.000 mensen aan te nemen in 2023. Maar tegelijkertijd zouden bepaalde “ondersteunende” banen verdwijnen. Dat zou nodig zijn om de organisatie te vereenvoudigen, waardoor Boeing geld hoopt vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technologie.