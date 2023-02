Eneco verkoopt voor het eerst sinds 2021 vast energiecontract

Eneco is begonnen met de verkoop van energiecontracten waarbij de prijs voor gas en stroom voor langere tijd is vastgesteld. De energieleverancier, met zo’n 2 miljoen klanten in Nederland, deed dat sinds het najaar van 2021 niet meer vanwege de sterke oplopende energieprijzen.

Voorlopig biedt Eneco een ‘vast’ contract aan voor de looptijd van zes maanden. Een woordvoerder geeft aan dat het “zeker de bedoeling is” om in de toekomst ook contracten aan de bieden waarin de tarieven voor een langere periode dan een halfjaar worden vastgelegd. Maar dan moeten de regels voor het opzeggen van vaste contracten wel worden aangepast, wat gepland staat voor 1 april.

Het is de bedoeling dat de boete die klanten dan betalen meer overeenkomt met het bedrag dat de energieleverancier misloopt. “Of we 1 april gaan redden, is nog de vraag. We hebben dan wel alle details van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig om te kunnen berekenen wat het boetebedrag zou zijn”, laat de woordvoerder weten.

Het tarief voor het vaste contract ligt net boven dat van het prijsplafond. Daarmee is het vooral interessant voor huishoudens die met hun verbruik boven de maximale hoeveelheid gas en stroom zitten waarvoor de maximumprijzen gelden.

De overheid stelde het prijsplafond dit jaar in om de financiële pijn van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen te verzachten. Dat energie zo veel duurder is, heeft veel te maken met de Russische inval in Oekraïne en vrees voor schaarste aan gas. Maar inmiddels dalen de gasprijzen dankzij goed gevulde gasopslagen in Europa en relatief mild winterweer.