Ook TotalEnergies boekt recordwinst door hoge olie- en gasprijzen

Olie- en gasconcern TotalEnergies heeft 2022 afgesloten met een recordwinst van 20,5 miljard dollar (19,1 miljard euro). Net als andere grote energiebedrijven zoals Shell en BP profiteerde de Franse onderneming van de sterk gestegen prijzen voor olie en gas, wat een gevolg was van de Russische inval in Oekraïne.

Het nettoresultaat was 28 procent hoger dan in 2021, ondanks de forse afschrijvingen die TotalEnergies vanwege de oorlog moest doen op zijn Russische activiteiten. Die werden op papier 15 miljard dollar minder waard, nadat TotalEnergies uit samenwerkingsverbanden met Russische bedrijven en andere projecten in het land was gestapt.

Na de inval van Rusland in Oekraïne in februari vorig jaar schoten de prijzen voor olie en gas omhoog door de vrees voor minder aanbod van die brandstoffen door de Russen. Het land kneep inderdaad zijn gastoevoer steeds verder af, terwijl veel westerse landen een hele of gedeeltelijke boycot van Russische olie afkondigden.

Aandeelhouders van TotalEnergies profiteren fors mee van de gestegen winst die deze energiecrisis veroorzaakte. Het bedrijf is van plan zo’n 37 procent van de winst uit te keren aan aandeelhouders. Daarnaast krijgen medewerkers een extra maandsalaris en stijgen de lonen in meerdere landen mee met de inflatie, zo schrijft het bedrijf bij zijn jaarcijfers.

TotalEnergies draagt over 2022 in totaal 33 miljard dollar aan belastingen af in verschillende landen. Het concern verwacht ook 1,7 miljard dollar kwijt te zijn aan belastingen op overwinsten die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk invoerden als reactie op de energiecrisis.