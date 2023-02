Turkije schort beurshandel Istanbul op na verliezen door bevingen

De Turkse aandelenbeurs in Istanbul heeft woensdag de handel opgeschort na de aanhoudende koersval die volgde op de verwoestende en dodelijke aardbevingen in het land. Het is voor het eerst in 24 jaar dat de Turkse aandelenhandel werd stilgelegd.

“We hebben besloten om de handel in aandelen, futures en optiemarkten stop te zetten”, zei Borsa Istanbul in een verklaring. Er werd niet gezegd wanneer de handel zou worden hervat. De handelsonderbreking volgde op een koersdaling van de BIST 100-index, de hoofdgraadmeter van Istanbul, van dik 7 procent. Dinsdag zakte de index al 8,6 procent en maandag sloot de beurs 1,4 procent lager. De Turkse beurs koerst daarmee af op het grootste weekverlies sinds de financiĆ«le crisis van 2008.

De handelsonderbreking roept herinneringen op aan 1999, toen het land ook werd getroffen door een krachtige aardbeving. Het epicentrum van die aardbeving lag tussen de steden Izmit en Bursa, ongeveer honderd kilometer ten oosten van Istanbul. De handel in Turkse aandelen werd toen een week stilgelegd.

Het besluit om de beurs niet meteen te sluiten na de zware aardbeving in de nacht van zondag op maandag, zorgde ook voor veel kritiek. Volgens de Turkse econoom Cem Seymen hadden de beurzen meteen hun deuren moeten sluiten. Ook het feit dat de Turkse cementbedrijven in de afgelopen dagen juist hard in waarde zijn gestegen wekte woede bij het publiek.

“Moge Allah je vervloeken”, kopte het Turkse dagblad Yeni Cag dinsdag in een kop boven een artikel over de sterke koersstijgingen van de cementbedrijven. De krant gaf beleggers de schuld en zei dat ze opportunistisch waren terwijl mensen vechten om te overleven. Beleggers kochten de aandelen van de cementbedrijven omdat ze grote herstelwerkzaamheden verwachten in de komende maanden.