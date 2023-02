Uber groeit hard ondanks somberte bij consumenten

Techbedrijf Uber heeft weinig last gehad van het dalende vertrouwen onder consumenten in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf verdiende in de laatste drie maanden van 2022 veel meer aan taxiritten en maaltijden die via zijn apps worden besteld dan een jaar eerder.

Het bedrag dat opging aan bestellingen via Uber steeg wereldwijd met 19 procent op jaarbasis tot 30,7 miljard dollar (28,6 miljard euro). De omzet voor Uber zelf ging nog harder omhoog. Met 8,6 miljard dollar lagen de opbrengsten bijna de helft hoger dan in 2021, toen lockdowns nog leidden tot een lagere vraag naar taxiritten.

Daar lijkt nu niet langer sprake van te zijn. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020 overtreft het aantal taxiritten via Uber weer het aantal bestellingen bij restaurants.

Uber weet ook steeds meer winst te boeken op de opbrengsten. De aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg tot 665 miljoen dollar. Dat is veel meer dan de 86 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde wel ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Dat had te maken met papieren winsten die het bedrijf in die periode boekte op belangen in andere bedrijven.

Topman Dara Khosrowshahi spreekt van het beste kwartaal uit de geschiedenis van Uber. Hij verwacht ook in 2023 dat de resultaten zullen verbeteren, zei hij in een toelichting op de kwartaalcijfers.

In tegenstelling tot andere grote techbedrijven, zoals Amazon, Google en Facebook, lijkt Uber vooralsnog geen massaontslagen aan te hoeven kondigen. Dat was aan het begin van de coronacrisis is 2020 wel het geval, toen duizenden werknemers hun baan verloren.