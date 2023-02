Aegon flink omhoog op positief Damrak, Galapagos onderuit

De aandelenkoersen op het Damrak gingen donderdag over een breed front omhoog. Vooral de financiële bedrijven Aegon, Adyen en ING waren gewild. Aegon ging op kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van ruim 5 procent. Beleggers waren te spreken over de resultaten van de verzekeraar, die ook een aandeleninkoopprogramma aankondigde. ING (plus 3 procent) liftte mee door de hoop dat de bank mogelijk ook snel zijn aandeelhouders gaat belonen door eigen aandelen in te kopen.

Betaalbedrijf Adyen veerde op na de koersdreun van 16 procent een dag eerder en steeg 5 procent. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 1,2 procent hoger op 757,05 punten De MidKap won 0,6 procent op 1036,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Unilever eindigde met een koerswinst van 0,8 procent. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen jaar een kwart meer winst dankzij prijsverhogingen. ArcelorMittal won 1 procent. De staalfabrikant kampte afgelopen kwartaal met een zwakkere vraag en lagere verkoopprijzen. Topman Aditya Mittal denkt wel dat het dieptepunt achter de rug is en rekent voor 2023 op een stijging van de wereldwijde staalvraag.

In de MidKap werden de resultaten van apothekersbedrijf Fagron en flitshandelaar Flow Traders goed ontvangen. Fagron schoot 15,7 procent omhoog en Flow Traders maakte een koerssprong van ruim 6 procent.

Galapagos daarentegen dook 8,3 procent omlaag. Beleggers waren teleurgesteld dat de biotechnoloog geen aanvraag gaat indienen voor een vergunning voor het middel filgotinib als geneesmiddel bij de ziekte van Crohn in Europa.

Standard Chartered steeg 11,9 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil First Abu Dhabi Bank de Britse bank kopen voor 35 miljard dollar. Crédit Agricole klom 6 procent na goed ontvangen resultaten van de Franse bank. De geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse kelderde bijna 15 procent in Zürich na een miljardenverlies in 2022. Het Duitse techconcern Siemens verhoogde zijn winstverwachting. Dat werd beloond met een 7,1 procent hogere koers.

De euro was 1,0747 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 77,18 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 83,68 dollar per vat.