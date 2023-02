CBS: energieplafond drukt inflatie in januari

Het energieplafond van de overheid helpt bij het terugdringen van de inflatie. Veel consumenten zijn daardoor minder kwijt aan gas en elektra dan ze anders zouden zijn geweest, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat uitgebreider rapporteert over de voorlopige cijfers over de consumentenprijzen van vorige maand.

De energie werd door het prijsplafond in januari 3,4 procent goedkoper dan in januari 2022. In december lagen de prijzen van energie nog 52 procent hoger dan een jaar eerder. Dat hielp de inflatie omlaag te brengen naar 7,6 procent, wat het statistiekbureau eerder al bekendmaakte. In december gingen de prijzen nog met 9,6 procent omhoog.

Maar ook zonder de invloed van energie meegeteld stegen de prijzen nog altijd. De inflatie zonder gas, elektra, warmte en brandstoffen kwam uit op 7,7 procent op jaarbasis. Dat is meer dan in december toen de prijzen nog 7,5 procent stegen. Mogelijk heeft dat te maken met een na-ijleffect. Bedrijven rekenen hogere prijzen door in hun producten en passen de prijzen pas aan zodra ze zelf ook met lagere kosten te maken hebben. Voordat consumenten dat merken gaat er enige tijd overheen.

Zaken als kinderopvang, voeding en benzine zorgden voor een toename van de inflatie, meldt het CBS. Maar kleding zorgde juist voor wat verlichting, aldus de statistici.