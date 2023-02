Rabobank geeft als derde Nederlandse grootbank inzage in boeken

Rabobank presenteert donderdag als derde Nederlandse grootbank zijn jaarcijfers. Net als ING en ABN AMRO zal het financiële concern waarschijnlijk hebben geprofiteerd van het oplopen van de rente. Daardoor wordt het voor banken weer makkelijker om hogere marges te rekenen over spaargeld dat mensen bij hen stallen.

Waarschijnlijk wordt de jaarwinst wel gedrukt door de beslissing van Rabobank om zich volledig terug te trekken uit Rusland. Daardoor moest er in de eerste helft van 2022 meer geld naar de stroppenpot, werd in augustus al bekend. Rabobank zei toen ook te merken dat het economische tij was omgeslagen door de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen energieprijzen.

In 2021, het jaar waarmee de cijfers vergeleken zullen worden, had Rabobank zijn winst nog fors opgevoerd. Dat dankte de bank vooral aan het aantrekken van de economie na de dip van de coronacrisis. Daardoor kon Rabobank ook veel geld, dat eerder apart was gezet voor dreigende kredietverliezen, weer laten vrijvallen.

Bij de publicatie van de jaarcijfers gaat de aandacht ook naar het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Rabobank is vorig jaar door justitie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. De kwestie zou de bank nog een flinke boete kunnen opleveren. De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het OM.

In december kwam ook naar buiten dat Rabobank mogelijk een grote boete uit Brussel boven het hoofd hangt. De Europese Commissie denkt namelijk dat de Rabobank door geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties de Europese concurrentieregels heeft geschonden. Volgens de Europese concurrentiewaakhond hebben beide banken tussen 2005 en 2016 marktgevoelige informatie over staatsobligaties uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar afgestemd.