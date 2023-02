Volvo verkoopt minder auto’s, omzet wel gestegen

Autofabrikant Volvo zag zijn inkomsten het afgelopen jaar stijgen, terwijl het aantal verkochte auto’s daalde. De omzetstijging was te danken aan de gestegen prijzen en gunstige wisselkoersen. De winst viel lager uit in vergelijking met vorig jaar.

De omzet van Volvo Cars, sinds 2010 in handen van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, kwam vorig jaar uit op ruim 330 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 29 miljard euro. Dat is een stijging van 17 procent op jaarbasis. Het aantal verkochte auto’s nam op jaarbasis met 12 procent af tot ruim 615.000. Het operationele resultaat bedroeg 22,3 miljard Zweedse kroon. Dat bestaat voor een groot deel uit een flinke winst in het tweede kwartaal, mede dankzij een beursgang van zusterbedrijf Polestar. Dat bedrijf maakt enkel elektrische auto’s.

De winst bleef echter achter bij die van vorig jaar, en daalde met 16 procent tot bijna 18 miljard Zweedse Kroon. Dat kwam met name door leveringsproblemen van auto-onderdelen en hogere kosten voor grondstoffen en transport. Volvo-topman Jim Rowan wil de marges het komende jaar verbeteren door te bezuinigen. Welke maatregelen hij daarvoor gaat nemen, is nog niet bekend.