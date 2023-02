Winst Rabobank omlaag door vertrek uit Rusland en zwakke economie

Rabobank heeft vorig jaar bijna een kwart minder winst geboekt. Dat komt vooral omdat er meer geld opzij gezet moest worden voor leningen die mogelijk nooit weer worden terugbetaald. Volgens Rabobank werd dat deels veroorzaakt door het besluit van de bank om zich volledig terug te trekken uit Rusland. Ook verslechterende macro-economische vooruitzichten spelen een rol.

Financieel directeur Bas Brouwers wijst erop dat het resultaat in 2021, waarmee wordt vergeleken, “exceptioneel” sterk was. Dat dankte de bank toen vooral aan het aantrekken van de economie na de dip van de coronacrisis. Daardoor kon Rabobank destijds veel geld, dat eerder apart was gezet voor dreigende kredietverliezen, weer laten vrijvallen.

Onder de streep hield Rabobank over vorig jaar bijna 2,8 miljard euro winst over. In 2021 ging er nog een kleine 3,7 miljard euro winst in de boeken. Volgens Brouwers bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorzieningen vorig jaar 344 miljoen euro. Er werd vooral veel afgeschreven op het leningenboek in Rusland. Daarmee zou de toevoeging naar de stroppenpot in het grote plaatje bezien eigenlijk nog relatief laag zijn.

Volgens Brouwers ziet de bank ondanks de koopkrachtdalingen van huishoudens en hogere energierekeningen nog weinig klanten in de problemen komen. Dat schrijft hij onder meer toe aan de energiesteun vanuit de overheid. Het aandeel leningen waarvoor betalingsachterstanden spelen of waarbij niet terugbetaald wordt volgens de afspraken bedraagt momenteel nog steeds 1,5 procent. Dat is hetzelfde niveau als een jaar geleden. Net als andere banken profiteerde Rabobank daarnaast van het oplopen van de rente.

Brouwers wil niet veel kwijt over de onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Europese Commissie naar de bank. Rabobank is vorig jaar door de Nederlandse justitie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. De kwestie zou de bank nog een flinke boete kunnen opleveren. Volgens Brouwers is hiervoor evenwel nog geen voorziening genomen. Hij benadrukt dat de bank meewerkt aan het onderzoek.

Voor de kwestie die speelt in Brussel is wel geld apart gezet, maar hoeveel precies wil Brouwers niet zeggen. Hij geeft aan dat het bedrag onderdeel uitmaakt van een post die vorig jaar in totaal 61 miljoen euro omvatte. De Europese Commissie denkt dat de Rabobank door geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties de Europese concurrentieregels heeft geschonden. Zelf bestrijdt Rabobank dit.