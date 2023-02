Britse economie ontsnapt nipt aan recessie ondanks stakingen

De economie van het Verenigd Koninkrijk is ternauwernood ontsnapt aan een recessie, ondanks de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud door de hoge inflatie en de massale stakingen in het land. Volgens het Britse statistiekbureau ONS was in het laatste kwartaal van afgelopen jaar namelijk sprake van een economische stagnatie, ofwel een nulgroei, na een krimp in het derde kwartaal.

Een zogeheten technische recessie van twee opeenvolgende kwartalen van krimp bleef daarmee uit. Over het hele jaar groeide de Britse economie met 4 procent, na een groei van 7,6 procent in 2021. De omvang van de Britse economie is echter nog altijd kleiner dan eind 2019, waarmee het Verenigd Koninkrijk als enige van de G7-landen nog niet volledig is hersteld van de coronapandemie.

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt verwelkomde het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk een recessie heeft weten te vermijden. “Onze economie is veerkrachtiger dan velen vreesden.” Wel waarschuwde hij voor de torenhoge inflatie die heeft geleid tot een crisis in de kosten van het levensonderhoud en wijdverbreide vakbondsacties.

Het Verenigd Koninkrijk kampte vorig jaar met de grootste vakbondsacties sinds de jaren 80. Zo gingen naar schatting miljoenen werkdagen verloren als gevolg van stakingen en werkonderbrekingen. In verschillende sectoren zoals bij de spoorwegen, postbedrijven en andere publieke diensten proberen werknemers en vakbonden met acties een beter salaris af te dwingen om de hoge inflatie het hoofd te bieden. Ook dit jaar wordt er veel gestaakt.

Hoewel de vooruitzichten voor de Britse economie minder somber zijn dan een paar maanden geleden, wordt er nog wel gerekend op een recessie. Die begint naar verwachting dit kwartaal. De economische krimp zal wel milder uitvallen dan gevreesd. Zo houdt de Bank of England rekening met een lichte neergang die tot begin 2024 zal aanhouden.

Ook Frankrijk ontloopt naar verwachting deze winter een recessie, verklaarde de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau. “De Franse economie vertraagt, maar biedt weerstand. Afgelopen herfst maakten we ons zorgen over een recessie, maar ik denk dat ik die voor 2023 kan uitsluiten”, zei de Franse centrale bankier tegen televisiezender France 2. Het Franse statistiekbureau Insee sloot eerder deze week ook al een recessie uit en voorspelt dat de economie zowel in het eerste als in het tweede kwartaal met 0,2 procent zal groeien.